Президент Португалії звернувся до Роналду після його відходу зі збірної

Відповідне звернення було опубліковане в інстаграм-акаунті президента Португалії. Свій допис він підкріпив кількома світлинами з Кріштіану Роналду.

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Що сказав Роналду президент Португалії

Президент Португалії Жозе Сегуру подякував Кріштіану Роналду за те, як той представляв національну збірну країни, надихав португальців і прославляв країну в усьому світі. Він додав, що, ймовірно, день, коли футболіст вирішив завершити міжнародну кар'єру, був одним із найважчих у його житті.

Очільник держави висловив переконання, що Португалія й надалі відчуватиме любов Роналду до своєї батьківщини. Він нагадав, що гравець був самовідданим не тільки на кожному матчі, а й на кожному тренуванні.

Бажаю тобі всього найкращого, Кріштіану. Та щиро дякую– підсумував своє звернення президент Португалії.

Які деталі рішення Роналду завершити міжнародну кар'єру

Кріштіану Роналду про своє рішення завершити міжнародну кар'єру оголосив у спеціальному зверненні до вболівальників, яке опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі. Рішення футболіста, безперечно, пов'язане з його конфліктом із нинішнім наставником команди Жорже Жезушем.

Португальське видання A Bola повідомило, що Роналду попередив федерацію про своє рішення, а ось тренера – ні. Це при тому, що коуч розраховував на Кріштіану в листопадових поєдинках і планував викликати його в національну команду.