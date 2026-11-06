"Украй ганебно": володар "Золотого м'яча" розкритикував Роналду

Кріштіану Роналду оголосив про завершення міжнародної кар'єри. Зробив він це через звернення до вболівальників на своїй сторінці в Інстаграмі.

Утім, колишній гравець збірної Німеччини та володар "Золотого м'яча" 1990 року Лотар Маттеус розкритикував таку манеру завершення кар'єри від португальського футболіста. Своїми думками він поділився в колонці на Sky Sport.

Що Маттеус сказав про Роналду

Маттеус зазначив, що завершення кар'єри й останні тижні Роналду в збірній були вкрай ганебними та негідними. І в цьому винен і сам Роналду, й федерація футболу Португалії.

На відміну від Мессі, португалець змарнував свій шанс, а федерація дискредитувала себе безглуздим штрафом, який наклала на нього після від'їзду. Його спадщина за роки виступів у збірній, у Ман Юнайтед, у Реалі – це щось унікальне та виняткове. Це фантастична кар'єра. Утім, завершити її гірше було просто неможливо. Це вкрай негідно,

– зауважив ексгравець збірної Німеччини.

Він додав, що перехід Роналду до Саудівської Аравії призвів до зменшення кількості розмов про нього. Про Мессі ж у США, навпаки, значно більше говорять. Там він показав себе ще яскравіше.

Також вразили його виступи та голи на чемпіонаті світу. Кріштіану ж на тому турнірі ми просто не бачили. Тому Роналду варто було організувати собі прощальний матч у збірній, як це зробив Мессі. Уболівальники провели б його з оплесками та любов'ю,

– наголосив Маттеус.

Володар "Золотого м'яча" підсумував, що Роналду незрозуміло чому хотів продовжувати грати. Потім ображеним залишив розташування національної команди, отримав кілька сотень євро штрафу. Це вкрай негідне завершення кар'єри.

Як Роналду оголосив про завершення міжнародної кар'єри

Кріштіану Роналду оголосив про своє рішення завершити міжнародну кар'єру через звернення в Інстаграмі. Очевидно, що рішення продиктоване його конфліктом із наставником національної команди Жорже Жезушем, через який він узагалі влаштував демарш зі збірної у вересні.

Цікаво, що Роналду про своє рішення попередив керівника федерації футболу Португалії, але не коуча. Хоча Жезуш розраховував на капітана та планував викликати його на листопадові поєдинки Ліги націй.