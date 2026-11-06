"Совершенно позорно": обладатель "Золотого мяча" раскритиковал Роналду

Впрочем, бывший игрок сборной Германии и обладатель "Золотого мяча" 1990 года Лотар Маттеус раскритиковал такой способ завершения карьеры со стороны португальского футболиста. Своими мыслями он поделился в колонке на Sky Sport.

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Что Маттеус сказал о Роналду

Маттеус отметил, что завершение карьеры и последние недели Роналду в сборной были крайне позорными и недостойными. И в этом виноват и сам Роналду, и федерация футбола Португалии.

В отличие от Месси, португалец упустил свой шанс, а федерация дискредитировала себя нелепым штрафом, который наложила на него после ухода. Его наследие за годы выступлений в сборной, в Манчестер Юнайтед, в Реале – это нечто уникальное и исключительное. Это фантастическая карьера. Впрочем, завершить ее хуже было просто невозможно. Это крайне недостойно– отметил экс-игрок сборной Германии.

Он добавил, что переход Роналду в Саудовскую Аравию привел к тому, что о нем стали говорить меньше. А о Месси в США, напротив, говорят гораздо больше. Там он проявил себя еще ярче.

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Также поразили его выступления и голы на чемпионате мира. А Криштиану на том турнире мы просто не видели. Поэтому Роналду стоило организовать себе прощальный матч в сборной, как это сделал Месси. Болельщики провели бы его под аплодисменты и с любовью– подчеркнул Маттеус.

Обладатель "Золотого мяча" подытожил, что Роналду почему-то хотел продолжать играть. Затем он в обиде покинул лагерь национальной команды и получил штраф в несколько сотен евро. Это крайне недостойное завершение карьеры.

Как Роналду объявил о завершении международной карьеры

Криштиану Роналду объявил о своем решении завершить международную карьеру через обращение в инстаграме. Очевидно, что решение продиктовано его конфликтом с наставником национальной команды Жорже Жезушем, из-за которого он вообще устроил демарш из сборной в сентябре.

Интересно, что Роналду предупредил о своем решении руководителя федерации футбола Португалии, но не тренера. Хотя Жезуш рассчитывал на капитана и планировал вызвать его на ноябрьские матчи Лиги наций.