Ворог продовжує нищити в Україні цивільну інфраструктуру. У Запоріжжі під час обстрілу постраждав будинок, пов'язаний з родиною легендарного півзахисника та капітана київського Динамо Сергія Сидорчука.

Про наслідки терору росіян розповіла дружина футболіста Анна у своєму інстаграмі. На щастя, її рідні цілі.

Російський дрон поцілив у будинок дружини Сидорчука

Запоріжжя вранці 25 листопада зазнало атаки ударними безпілотниками. Один із ворожих дронів влучив у багатоповерхівку в Шевченківському районі міста. Шість осіб зазнали поранень, двоє з них – діти.

Виявилося, що будинок є місцем, де зростала Анна Сидорчук – дружина півзахисника збірної України, колишнього капітана київського Динамо Сергія Сидорчука.

Це будинок, у якому я виросла. Батьки живуть у Запоріжжі. Мама з бабусею були вдома, а тато на роботі. Усі живі,

– написала жінка.



Сторіс з інстаграм-сторінки Анни Сидорчук

Де зараз Сергій Сидорчук

Сидорчук є уродженцем Криму, а перші кроки у дорослому футболі робив у Запоріжжі, перш ніж перебратися до Динамо.

Півзахисник віддав клубу 11 років, після чого отримав від керівництва можливість поїхати спробувати свої сили в одному з європейських чемпіонатів. У 2023 році Сергій Сидорчук перейшов до бельгійського Вестерло, де продовжує виступи і зараз.