О последствиях террора со стороны россиян рассказала жена футболиста Анна в своем инстаграме. К счастью, ее родные целы.

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Российский дрон поразил дом жены Сидорчука

Запорожье с утра 25 ноября подверглось атаке ударными беспилотниками. Один из вражеских дронов попал в многоэтажный дом в Шевченковском районе города. Шесть человек получили ранения, двое из них – дети.

Оказалось, что этот дом – место, где выросла Анна Сидорчук – жена полузащитника сборной Украины, бывшего капитана киевского "Динамо" Сергея Сидорчука.

Это дом, в котором я выросла. Родители живут в Запорожье. Мама с бабушкой были дома, а папа на работе. Все живы– написала женщина.

Сторис со страницы Анны Сидорчук в инстаграме

Где сейчас Сергей Сидорчук

Сидорчук – уроженец Крыма, а первые шаги во взрослом футболе делал в Запорожье, прежде чем перейти в "Динамо".

Полузащитник отдал клубу 11 лет, после чего получил от руководства возможность поехать и попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. В 2023 году Сергей Сидорчук перешел в бельгийский "Вестерло", где продолжает выступать и сейчас.