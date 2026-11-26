У четвер, 26 листопада, у Контіолхаті (Фінляндія) розпочнеться новий біатлонний сезон 2026/2027. У межах першого етапу Кубка світу виступить і збірна України.

У Контіолахті відбудеться 6 гонок, а першими на старт вийдуть чоловіки, щоб визначити найкращого в індивідуальній гонці, повідомляє 24 Канал.

Розклад першого етапку Кубка світу

26 листопада

17:15. Індивідуальна гонка, 20 км, чоловіки

27 листопада

17:15. Індивідуальна гонка, 15 км, жінки

28 листопада

14:10. Одиночна змішана естафета

16:15. Змішана естафета

29 листопада

14:00. Спринт, 10 км, чоловіки

17:15. Спринт, 7,5 км, жінки

Результати Кубка світу в Контіолахті

Результати з'являться після першої гонки.

Де дивитися Кубок світу

В Україні гонки з біатлону транслюватиме телеканал і сайт Суспільне Спорт та місцеві канали Суспільного.

Також дивитися прямі трансляції біатлону можна на сайті 24 Каналу.

Склад України

Збірна України вже оголосила склад чоловічої та жіночої команд на перший етап Кубка світу.

Склад чоловічої команди

Віталій Мандзин

Дмитро Підручний

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковський

Склад жіночої команди