В Контиолахти состоится 6 гонок, и первыми на старт выйдут мужчины, чтобы определить победителя в индивидуальной гонке, сообщает 24 Канал.

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Расписание первого этапа Кубка мира

26 ноября

17:15. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

27 ноября

17:15. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

28 ноября

14:10. Одиночная смешанная эстафета

16:15. Смешанная эстафета

29 ноября

14:00. Спринт, 10 км, мужчины

17:15. Спринт, 7,5 км, женщины

Результаты Кубка мира в Контиолахти

Результаты появятся после первой гонки.

Где смотреть Кубок мира

В Украине трансляцию биатлонных гонок будет вести телеканал и сайт "Суспильне Спорт", а также местные каналы "Суспильного".

Также смотреть прямые трансляции биатлона можно на сайте 24 Канала.

Состав сборной Украины

Сборная Украины уже объявила состав мужской и женской команд на первый этап Кубка мира.

Состав мужской команды

Виталий Мандзин

Дмитрий Пидручный

Антон Дудченко

Денис Насико

Богдан Борковский

Состав женской команды