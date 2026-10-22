"Йому важко впоратись зі стресовою ситуацією": як Монфіс сприйняв розлучення зі Світоліною

Еліна Світоліна на початку цього тижня шокувала громадськість новиною про те, що вона розлучається з Гаелем Монфісом. ЗМІ дізнались, як француз сприйняв цю новину від своєї коханої.

Зокрема, з друзями подружжя на цю тему поспілкувалось видання The Telegraph. Вони розкрили особливості характеру французького тенісиста.

Як Монфіс сприйняв новину про розлучення зі Світоліною

Автор матеріалу у виданні The Telegraph зазначив, що коли Монфіс дізнався про цю "божевільну новину", теніс, який він завжди сприймав як одну з найголовніших речей у житті, раптом втратив будь-який сенс. Більше грати він не міг.

Звідси й було раптове рішення Монфіса завершити свою кар'єру. Він викреслив себе з усіх антидопінгових списків 5 жовтня, через що втратив право виступати на тенісних турнірах. Це рішення багато говорить про його характер, бо йому важко впоратись зі стресовими ситуаціями.

Можливо, такий крок Монфіса був і певним закликом до Світоліної не ухвалювати такого рішення. Утім, Еліна зробила свою заяву публічною та опинилась під тиском і пильною увагою громадськості. Цілком імовірно, що на своїх майбутніх турнірах під час пресконференцій українці доведеться вимагати питань винятково про теніс, інакше їй будуть ставити багато запитань про шлюб.

Ще одна іронія полягає в тому, що на початку їхніх стосунків Еліна та Гаель створили спільний акаунт в Інстаграмі, де ділились світлинами зі свого життя. Ось тільки жодних фото там не з'являлось із 2024 року. Вони зробили соцмережі невід'ємною частиною свого життя. І соцмережі перетворили цю ситуацію на історію, де є позитивні та негативні персонажі, що дуже характерно для нашого часу.

Що ще відомо про розлучення Світоліної та Монфіса

Еліна Світоліна повідомила Гаелю Монфісу про своє рішення розлучитись телефоном. Француз якраз тоді перебував удома та займався хатніми справами разом із донькою Скай. Українка просто шокувала чоловіка таким повідомленням.

Цікаво, що друзі подружжя повідомили: навіть після публічної заяви Світоліної пара досі живе разом у Дубаї та займається вихованням доньки Скай. Дехто з друзів думає, що Еліна надто поспішила зі своїм рішенням, а особливо з тим, що зробила його публічним.