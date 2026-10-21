Еліна Світоліна повідомила Гаеля Монфіса про намір розлучитися телефоном. Про це повідомило французьке видання L'Équipe.

Як Монфіс дізнався про закінчення подружнього життя

Французька преса зазначає, що у той момент 40-річний тенісист перебував за місцем проживання та займався сімейними справами.

Це сталося наприкінці вересня, коли Монфіс перебував удома в Дубаї разом із їхньою донькою Скай, а Світоліна вже поїхала на серію турнірів до Китаю. Після цього дзвінка Монфіс був сильно шокований і майже одразу вирішив достроково завершити кар’єру,

– йдеться у повідомленні.

Джерело додає, що уже 5 жовтня француз викреслив себе з антидопінгових списків. У планах Монфіса було провести прощальні матчі на домашніх кортах у Ліоні й паризькому "Мастерсі". Проте ці плани були скасовані після того, як Гаель офіційно втратив право змагатися на турнірах ATP.

Що відомо про розрив пари Світоліної та Монфіса

Нагадаємо, у понеділок, 19 жовтня, Світоліна повідомила у своєму інстаграмі про розлучення з Монфісом.

Тенісистка акцентувала на впливі російсько-української війни на свій емоційний стан у стосунках з французом. У 2021 році після двох років стосунків пара одружилася.

У жовтні 2022 року в українки та француза народилася донька Скай.