Элина Свитолина сообщила Гаэлю Монфису о намерении развестись по телефону. Об этом сообщило французское издание L'équipe.

Как Монфис узнал об окончании супружеской жизни

Французская пресса отмечает, что в тот момент 40-летний теннисист находился дома и занимался семейными делами.

Это произошло в конце сентября, когда Монфис находился дома в Дубае вместе с их дочерью Скай, а Свитолина уже уехала на серию турниров в Китай. После этого звонка Монфис был сильно потрясен и почти сразу решил досрочно завершить карьеру,

– говорится в сообщении.

Источник добавляет, что уже 5 октября француз исключил себя из антидопинговых списков. В планах Монфиса было провести прощальные матчи на домашних кортах в Лионе и на парижском "Мастерсе". Однако эти планы были отменены после того, как Гаэль официально лишился права участвовать в турнирах ATP.

Что известно о расставании Свитолиной и Монфиса

Напомним, в понедельник, 19 октября, Свитолина сообщила в своем инстаграме о разводе с Монфисом.

Теннисистка подчеркнула влияние российско-украинской войны на свое эмоциональное состояние в отношениях с французом. В 2021 году после двух лет отношений пара поженилась.

В октябре 2022 года у украинки и француза родилась дочь Скай.