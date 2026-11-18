В перерыве матча сборной Украины против Грузии бывший защитник национальной команды Александр Кучер получил памятную футболку в знак признания его выступлений. Однако в день матча у экс-игрока Шахтера были и не слишком приятные моменты.

В сети появилось видео с украинско-словацкой границы, на котором Кучер ругается с кем-то в очереди. Футболиста обвинили в попытке проскочить мимо других, пишет 24 Канал.

Конфликт Кучера на границе

Авторы видео утверждают, что Александр Кучер пытался попасть на пункт пропуска между Украиной и Словакией без очереди – и это вызвало возмущение у других водителей и пассажиров, которые также ждали возможности побыстрее попасть в Кошице на матч сборной Украины с грузинами.

Рядом с Кучером на видео стоит мужчина, в котором опознали Руслана Фомина – также бывшего футболиста " донецкого "Шахтера" ", более известного своими выступлениями за харьковский "Металлист" и "Мариуполь".

Неизвестно, почему в итоге закончилась перепалка игроков с другими людьми, однако в итоге Кучер вовремя добрался до стадиона в Кошице, где не только принял участие в церемонии чествования его вклада в сборную, но и работал экспертом в предматчевой студии.