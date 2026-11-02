Ярмоленко был наказан после того, как он установил абсолютный рекорд Украины

Андрей Ярмоленко стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины, забив 125-й гол в УПЛ. Однако исторический матч против Кривбасса завершился для капитана "Динамо" красной карточкой.

Матч 11-го тура УПЛ в Кривом Роге оказался чрезвычайно эмоциональным для опытного вингера киевлян. После результативных действий Ярмоленко не сдержал эмоций в борьбе с соперником и досрочно покинул поле, сообщает 24 Канал.

Почему Ярмоленко получил красную карточку

В конце первого тайма Ярмоленко грубо сыграл против футболиста Кривбасса Джовани Герберта, ударив соперника по ноге.

Главный арбитр встречи не стал ограничиваться предупреждением и сразу показал вингеру Динамо прямую красную карточку. Это решение вызвало стычку между представителями обеих команд.

При этом конфликт начал назревать еще до самого фола. Ярмоленко эмоционально обращался к футболистам Кривбасса, используя нецензурную лексику.

Ярмоленко переписал историю чемпионатов Украины

В матче против Кривбасса Андрей Ярмоленко вышел в стартовом составе Динамо с капитанской повязкой. Сначала опытный футболист помог открыть счет Матвею Пономаренко, отдав результативную передачу.

Впоследствии киевляне получили право на пенальти. К одиннадцатиметровой отметке подошел именно Ярмоленко, которому не хватало всего одного гола, чтобы в одиночку возглавить список лучших бомбардиров в истории УПЛ.

Вингер уверенно реализовал пенальти и забил свой 125-й гол в чемпионатах Украины. Таким образом, Андрей превзошел достижение легендарного нападающего "Динамо" Максима Шацких, с которым ранее делил первое место в историческом рейтинге.

"Динамо" смогло на выезде обыграть Кривбасс со счетом 2:0 и временно поднялось на 3-е место в УПЛ.