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1 сентября, 22:07
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Один из лучших бомбардиров Украины: сколько голов забил Андрей Ярмоленко за всю карьеру

Анатолий Дерека

Вингер Динамо Андрей Ярмоленко приближается к завершению своей игровой карьеры. Этим летом футболист продлил контракт с "Динамо" до лета 2027 года.

Вероятно, текущий сезон станет последним в карьере Андрея. В целом вингер проводит свой 21-й сезон на профессиональном уровне и уже успел стать легендой украинского футбола, сообщает 24 Канал.

Сколько голов забил Ярмоленко

За свою карьеру Ярмоленко забил уже более 200 голов, благодаря чему входит в престижный "Клуб Олега Блохина". В него входят украинские футболисты, забившие более ста мячей за клубы и сборные.

Топ-10 рекордсменов "Клуба Олега Блохина":

  1. Андрей Шевченко – 390
  2. Олег Блохин – 336
  3. Олег Протасов – 275
  4. Андрей Ярмоленко – 260
  5. Сергей Ребров – 219
  6. Александр Пономарев – 184
  7. Евгений Селезнев – 183
  8. Максим Шацких – 171
  9. Андрей Воробей – 152
  10. Марко Девич – 152

Более того, в этом рейтинге Андрей занимает четвертое место. За свою карьеру Ярмоленко забил 260 голов, уступая по этому показателю Андрею Шевченко, Олегу Блохину и Олегу Протасову.

Кроме того, на счету Андрея еще восемь голов за сборные Украины U-19 и U-21, поэтому в сумме количество голов игрока составляет 268. Больше всего мячей Ярмоленко забил за Динамо (169), при этом еще девять мячей он забил за команду Динамо-2.

За какие команды Андрей Ярмоленко забивал:

КЛУБ

ЧЕМПИОНАТ

КУБКИ

ЕВРОКУБКИ

ВМЕСТЕ

Десна

3

0

0

3

Динамо

123

22

24

169

Динамо-2

9

0

0

9

Боруссия Д

3

2

1

6

Вест Хэм

9

3

2

14

Аль-Айн

11

1

0

12

Украина

47

55

Украина U-21

3

Украина U-19

5

ИТОГО

 

268

Какие рекорды может побить Ярмоленко

Стоит отметить, что эта цифра еще может измениться, ведь Ярмоленко продолжает выступать за Динамо и сборную Украины. Андрей близок к установлению двух рекордов.

На счету вингера 123 гола в рамках УПЛ и 47 – за сборную Украины. Если он забьет еще по два гола в чемпионате и за "сине-желтую" команду, то станет лучшим бомбардиром в их истории.

На данный момент лучшим бомбардиром УПЛ является Максим Шацких с 124 голами. В свою очередь, в сборной Украины лидирует в рейтинге бомбардиров Андрей Шевченко (48). Ранее мы рассказывали о том, кто такая жена Андрея Шевченко и чем она занимается.

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