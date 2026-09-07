Лунин столкнулся с новыми проблемами в Реале перед стартом Лиги чемпионов: виноват ли в этом Куртуа

Украинский вратарь Андрей Лунин пока не сыграл ни одного официального матча в сезоне 2026/27. К высокой конкуренции в клубе добавились еще и проблемы со здоровьем.

Украинский вратарь находится не в лучшей форме накануне старта подопечных Жозе Моуринью в новом розыгрыше Лиги чемпионов. Об этом в своем аккаунте в соцсети X сообщил журналист Мигель Анхель Диас.

Что случилось с Андреем Луниным

По информации источника, футболист пропустил предматчевую тренировку команды. Причиной отсутствия Лунина на занятии стал грипп.

Мигель Анхель Диас не сообщает, сможет ли 25-летний украинский вратарь быть в распоряжении команды в ближайших матчах.

Матч Реала против миланского Интера в первом туре основного этапа Лиги чемпионов начнется во вторник, 8 августа, в 22:00 по киевскому времени. Команда украинца сыграет на домашнем стадионе.

Что происходит в карьере Андрея Лунина

Вратарь "Реала" является одним из игроков сборной Украины, которые остаются без игровой практики незадолго до сентябрьских и октябрьских матчей национальной команды в Лиге наций.

Например, уже семь матчей подряд на клубном уровне пропустил вратарь Бенфики Анатолий Трубин.

В августе стало известно, сколько Лунин зарабатывает в Реале. Украинец пока имеет один из самых низких окладов среди тех игроков "сливочных", зарплаты которых "просочились" в прессу.