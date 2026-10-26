Это запечатлели камеры: что Моуринью сделал с Луниным после победы в "Эль-Класико"

В чемпионате Испании состоялся "Эль-Класико", по итогам которого "Реал" на выезде обыграл "Барселону" со счетом 2:1. В этом матче ворота мадридцев защищал украинец Андрей Лунин.

Сразу после финального свистка камеры запечатлели, что сделал с своим голкипером наставник "сливочных" Жозе Моуринью. Видео с этим эпизодом появилось на странице ESPN в социальной сети Х.

Что сделал Моуринью с Луниным после финального свистка

Андрей Лунин неожиданно появился в стартовом составе Реала на матч против Барселоны. Все из-за того, что основной вратарь мадридцев Тибо Куртуа заболел гриппом. Интересно, что из-за этого в запасе "сливочных" был еще один украинский вратарь – Илья Волошин.

Поединок на "Камп Ноу" завершился победой "галактикос" со счетом 2:1. Дубль в составе гостей оформил Киллиан Мбаппе. За Барселону забил Рафинья. Лунин в этом матче совершил 5 сейвов.

После замены Федерико Вальверде на 62-й минуте капитанская повязка Реала перешла именно к Лунину. В мадридском клубе существует правило, что капитаном должен быть тот, кто дольше всех находится в команде.

Сразу после финального свистка Жозе Моуринью подошел к украинцу и обнял его. Интересно, что он был первым, кого португалец поздравил после победы. Ведь The Special One специально прошел чуть ли не через все поле, чтобы пожать руку Лунину. Несомненно, вклад голкипера сборной Украины в победу в "Эль-Класико" был немалым.

Как Моуринью оценил игру Лунина

Интересно, что на послематчевой пресс-конференции Жозе Моуринью сам затронул тему Лунина. Он назвал игру украинца выдающейся, а затем еще и отчитал журналистов за то, что они не задают тренеру вопросов о вратаре. Он заметил, что если бы Реал в этом матче проиграл, то первый вопрос касался бы вратаря.

Кроме того, португальский специалист рассказал, что он сказал украинскому вратарю перед матчем. Моуринью отметил, что Лунин тренируется не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных. Никто в Реале не "плакал" по поводу того, что основной вратарь Куртуа не сможет сыграть в "Эль-Класико".