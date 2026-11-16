Под пристальным вниманием Шевченко: как сборная Украины готовится к матчу с Грузией

Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Грузией в Лиге наций. За тренировкой наблюдал президент УАФ Андрей Шевченко.

Корреспондент 24 Канала побывал на тренировке национальной сборной и запечатлел, как футболисты готовятся к важному матчу. К работе на поле присоединились все игроки, которые в настоящее время находятся в расположении сборной.

Шевченко следил за подготовкой сборной Украины

Перед матчем с Грузией украинская команда провела заключительную тренировку. Особое внимание привлекало присутствие президента Украинской ассоциации футбола Андрея Шевченко, который лично наблюдал за тренировочным процессом.

К матчу с Грузией готовятся все футболисты, вызванные на этот сбор.

Помимо самой тренировки, болельщиков ждет еще одно важное событие. Сегодня, 16 ноября, в 19:30 главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера проведет предматчевую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы журналистов.

Украина не имеет права на ошибку в матче с Грузией

Поединок шестого тура группового этапа Лиги наций между сборными Украины и Грузии состоится в понедельник, 16 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.

Для украинской команды эта встреча будет иметь особое значение. В предыдущем туре подопечные Андреа Мальдеры уступили Северной Ирландии со счетом 0:1 на выезде, что существенно осложнило их турнирное положение.

Теперь сборной Украины необходимо реабилитироваться за неудачный результат. В случае поражения от Грузии "сине-желтые" рискуют завершить групповой этап на последнем месте в квартете и вылететь в дивизион С Лиги наций.