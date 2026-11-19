Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко призвал Михаила Мудрика отозвать свои обвинения в адрес УАФ. Он раскрыл подробности предложения, с которым представители игрока обращались к ассоциации.

В комментарии для Tribuna.com глава УАФ подчеркнул, что заявления футболиста являются безосновательными. Шевченко не только отверг обвинения, но и рассказал о попытке возложить ответственность за допинговый скандал на сотрудника Украинской ассоциации футбола.

Шевченко жестко ответил на обвинения Мудрика

По словам обладателя "Золотого мяча", обвинения в адрес ассоциации и национальной команды наносят ущерб людям, которые добросовестно выполняют свою работу.

Это безосновательная клевета на наших людей, которые честно и профессионально выполняют свою работу,

– заявил Шевченко.

В то же время глава УАФ раскрыл подробности обращений представителей Мудрика после его отстранения от футбола.

Его представители неоднократно обращались в УАФ с предложением искусственно найти сотрудника, который взял бы на себя ответственность за появление мельдония в его допинг-пробе. УАФ отказалась – такое предложение противоречит принципам нашей работы,

– заявил Шевченко.

Что известно о расследовании дела Мудрика

Шевченко также заверил, что обвинения представителей футболиста не нашли подтверждения после многочисленных исследований и проверок.

Президент УАФ добавил, что результаты расследования и итоговое мировое соглашение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Английской футбольной ассоциацией подтверждают позицию украинской стороны.

Напомним, ранее Михаил Мудрик в интервью журналисту Дмитрию Гордону обвинил сборную Украины в том, что именно во время пребывания в ее расположении запрещенное вещество могло попасть в его организм.

Андрей Шевченко назвал заявления Михаила Мудрика безосновательной клеветой на сотрудников Украинской ассоциации футбола и национальной сборной.