Гимнастка, отказавшаяся от Украины, попала на карантин

Бывшая украинская художественная гимнастка Анна Пикалюк должна отбыть год карантина. Все для того, чтобы она могла выступать за сборную Хорватии.

Об этом сообщил официальный сайт Международной федерации гимнастики. При этом федерация одобрила переход Пикалюк под флаг Хорватии.

Что означает решение Международной федерации гимнастики

Решение о карантине для Анны Пикалюк Международная федерация гимнастики приняла на заседании Исполнительного комитета организации, которое состоялось 2-3 октября. Вот только украинская сторона не давала разрешения на переход спортсменки, поэтому решение вступит в силу после годичного карантинного периода.

Анна Пикалюк переехала в Хорватию в возрасте 18 лет. Сначала она работала в клубе "Aura" в качестве тренера. Но впоследствии она решила возобновить спортивную карьеру и вернуться к выступлениям уже в составе сборной Хорватии.

Сейчас Пикалюк уже участвует в турнире Aura Cup, который стартовал в Хорватии 8 октября и продлится до 11 октября. Впрочем, бывшая украинка будет выступать на турнире вне конкурсной программы.

Как Пикалюк сменила гражданство

Бывшая участница сборной Украины по художественной гимнастике выполнила норму для выступлений за сборную Хорватии. Она заявила, что теперь ее дом и семья – Хорватия. Она призналась, что Хорватия – ее вторая родина. Однако она скучает по Украине, потому что там остались ее дедушка и бабушка, которые до сих пор живут в Киеве.

Вместе с тем спортсменка назвала Илью Ковтуна отличным примером для себя. Она заявила, что для нее большая честь что ее сравнивают с этим спортсменом. Он для нее источник мотивации. А еще она добавила, что сделает все, чтобы однажды благодаря ей хорватский флаг взметнулся над пьедесталом почета.