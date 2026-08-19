Где смотреть матчи АПЛ 2026/2027 в Украине

В пятницу, 21 августа, стартует сезон Английской Премьер-лиги 2026/2027. Чемпионат Англии считается самым престижным в мире.

В первом матче сезона выступит действующий чемпион страны Арсенал. Команда Микеля Артеты сразится с новичком "элиты" – Ковентри, сообщает 24 Канал.

Где смотреть АПЛ

Украинские любители футбола смогут смотреть матчи АПЛ онлайн. Официальным транслятором чемпионата Англии на территории Украины является компания Setanta Sports.

Транслятор обеспечит прямую трансляцию всех 380 матчей сезона. Они будут доступны на OTT-платформе Setanta Sports, подписка на которую стоит 109 гривен в месяц или 1090 гривен в год. Смотреть матчи чемпионата Англии также можно через приложение "Setanta Sports".

Кроме того, некоторые матчи АПЛ будут транслироваться в прямом эфире на каналах "Setanta Sports" и "Setanta Sports+". Они доступны как в определенных кабельных сетях, так и на других OTT-платформах, таких как Megogo или Киевстар ТВ.

Кто будет бороться за чемпионство

Текущий сезон станет 35-м в рамках АПЛ и 128-м – за всю историю английского футбола. Рекордсменами по количеству чемпионских титулов являются Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.

У этих команд по 20 трофеев, тогда как Арсенал имеет в своем активе 14 титулов. Собственно, именно лондонский клуб и является действующим победителем Английской Премьер-лиги.

В прошлом сезоне подопечные Артеты опередили Манчестер Сити на 7 очков и вернули трофей "канонирам" после 22-летнего перерыва. В этом сезоне "Арсенал" также считается главным претендентом на чемпионство.

Его главными соперниками называют Челси, Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити, который продал Родри. Также можно ожидать прорыва от Ливерпуля и Астон Виллы.

Кто из украинцев будет играть в АПЛ

В сезоне 2026/2027 в АПЛ должны сыграть три украинца. Виталий Николенко продлил контракт с Эвертоном и должен остаться основным левым защитником "ирисок".

В прошлом году в Брентфорде игроком основного состава был Егор Ярмолюк. В этом году ему придется отстоять это место, ведь лондонский клуб существенно усилил центр поля.

А главной новостью для украинцев является возвращение Михаила Мудрика. Вингер Челси был отстранен от игр на 20 месяцев из-за положительного допинг-теста, но теперь готов к официальным матчам.

Михаил уже играл в предсезонных матчах за "синих", однако ходят слухи, что украинца отправят в аренду на этот сезон. Среди потенциальных претендентов на игрока – новичок АПЛ Ковентри, которым руководит легенда Челси Фрэнк Лэмпард.