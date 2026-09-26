Ездил в Москву во время войны: матч сборной Украины будет судить скандальный арбитр из Азербайджана
Уже в понедельник, 28 сентября, сборная Украины сыграет в Тбилиси матч второго тура Лиги наций. Стартовый свисток в этом поединке даст скандально известный арбитр.
Матч между сборными Грузии и Украины будет судить 38-летний Алияр Агаев из Азербайджана. О нем рассказывает 24 Канал.
Кто будет судить матч Лиги наций Грузия – Украина
Главным арбитром назначен Алияр Агаев. На линиях ему будут помогать Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, обязанности четвертого арбитра будет выполнять Рауф Джабаров.
За работу системы VAR будут отвечать итальянец Алеандро Ди Паоло и азербайджанец Ингилаб Мамедов.
Неоднозначной является фигура именно главного рефери. Агаев пять раз судил матчи с участием украинских команд, пишет сайт Worldfootball.net. Ни в одном из матчей его работа не вызывала больших нареканий.
Матчи Алияра Агаева с участием команд из Украины:
- Украина – Литва (0:0). Товарищеский матч. 18.11.2014;
- Украина U-17 – Эстония U-17 (5:1). Элит-раунд Евро-2013. 26.03.2013;
- Черногория U-19 – Украина U-19 (0:4). Отборочный турнир Евро-2018. 10.10.2017;
- Динамо – Лугано (1:1). Групповой раунд Лиги Европы. 12.12.2019;
- Полесье – Фиорентина (0:3). Плей-офф квалификации Лиги конференций. 21.08.2025.
Правда, в прошлом году в карьере УАБ состоялся еще один интересный матч. В июне он, Зейналов и Амирали приехали в Москву, где обслужили товарищеский матч сборных России и Нигерии.
В августе, после работы на матче Полесья, главный арбитр этой бригады проигнорировал вопросы представителей украинских СМИ о своей работе в стране-агрессоре.
Что еще известно о матче Грузия – Украина
Игра начнется 28 сентября в 19:00 по киевскому времени. Матч состоится в Тбилиси, на стадионе "Борис Пайчадзе".
Отметим, что к матчу второго тура наша команда подходит после победы над Венгрией (1:0).
Грузия в первом туре уступила Северной Ирландии (1:0). В результате этого Грузинская федерация футбола уволила главного тренера сборной Вилли Сальньоля.