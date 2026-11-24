Итальянский этап карьеры Артема Добвика, честно говоря, не удался: ни Рома, ни Болонья не дали украинцу раскрыть свой талант. Теперь у нападающего есть шанс вернуться в чемпионат, в котором он был лучшим бомбардиром и номинантом на "Золотой мяч".

Как рассказал известный инсайдер Фабрицио Романо в эфире DAZN, клуб из Испании рассматривает возможность подписания нападающего сборной Украины. Однако трансфер может сорваться из-за финансовых проблем.

Довбик может вернуться в Примеру

Усилить атаку в январе планирует "Валенсия", которая откровенно не впечатляет выступлениями в этом сезоне Ла Лиги. Клуб занимает аж 17-е место в чемпионате Испании, набрав в 13 матчах всего 12 очков.

Руководство "летучих мышей" рассматривает вариант с Тамми Абрахамом из "Астон Виллы", но альтернативой является именно Артем Довбик.

Как отмечает Фабрицио Романо, "Валенсия" уже вела переговоры с агентом украинского футболиста. Речь идет о том, что аренда в "Болонью" из "Ромы" будет расторгнута досрочно, а римский клуб полностью продаст нападающего.

Но проблемой для некогда большого испанского клуба может стать уровень зарплаты Довбика. Кроме того, Романо говорит об интересе к Артему со стороны ряда английских команд. Поэтому "Валенсии" будет непросто согласовать все формальности, чтобы сделать Довбика своим игроком.

Комфортный чемпионат для Довбика

Серия А оказалась для украинца лигой, не соответствующей его профилю нападающего. Зато его класс в условиях Ла Лиги не вызывает сомнений, ведь Артем уже доказал свой уровень во время выступлений за Жирону.

Тогда Довбик стал лучшим бомбардиром сезона 2023/2024 в Примере, опередив всех звезд "Реала", "Барселоны" и "Атлетико", и завоевал трофей Пичичи.