Травма Сака и блестящий Кейн: Бавария и Арсенал сыграли вничью в Мюнхене

Главный матч среды в Лиге чемпионов превратился в битву характеров. Бавария принимала Арсенал и во второй раз подряд не смогла одержать победу в еврокубковом матче.

Гарри Кейн сделал все, что было в его силах, для достижения положительного результата. Звездный нападающий близок к тому, чтобы посягнуть на рекорд самого Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.

Бавария – Арсенал 2:2

Голы: Дэвис, 35, Кейн, 61 – Эзе, 25, Райс, 82

Фактически в самом начале матча "канониры" лишились Букайо Сака. Уже на 10-й минуте англичанин был вынужден покинуть поле из-за травмы, уступив место Эберечи Эзе. Судьбоносная замена: именно неожиданный джокер Артеты открыл счет.

Помогла в этом гениальная передача Одегора из центрального круга за спины всем защитникам "Баварии". ВАР-арбитры проверяли, не было ли офсайда, но нарисованная линия свидетельствовала о том, что задержался Станишич. Итак, 1:0 в пользу лондонцев.

Венсан Компани, который все же смог руководить действиями подопечных, несмотря на вирусную инфекцию, продемонстрировал правильную реакцию. Еще до перерыва хозяева сравняли счет. Здесь уже Гарри Кейн проявил плеймейкерский талант, разрезав пасом оборону "канониров". Альфонсо Дэвису оставалось переиграть вратаря, что он и сделал.

Во втором тайме Кейн заработал пенальти, попав своим ударом в руку Тимберу. Мяч летел в плоскость, поэтому к решению арбитра претензий нет. Сам нападающий и реализовал пенальти, 2:1. Кейн забивает в 10 матчах Лиги чемпионов подряд – до рекорда Криштиану Роналду осталась всего одна результативная игра.

Но удержать победу баварцы не смогли. Спасителем для "Арсенала" стал Деклан Райс, который промчался словно вихрь на границе штрафной площади и с довольно острого угла забил мяч мимо Нойера.

Обзор матча Бавария – Арсенал от MEGOGO: смотрите видео

2:2 в итоге, "Бавария" снова теряет очки, а Артета и компания могут быть вполне довольны заработанным очком на поле соперника.