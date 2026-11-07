Не только Кендзьора: Динамо могло вернуть еще одного бывшего игрока

Бывший игрок Динамо, а ныне футболист словенского Целе Беньямин Вербич мог вновь стать игроком столичного клуба. Стороны даже вели переговоры, однако договориться о возвращении словенца не удалось.

По его словам, разговоры о его возвращении активизировались после того, как Динамо договорилось о подписании контракта с польским защитником Томашем Кендзорой, который ранее уже выступал за киевлян. Об этом 32-летний футболист рассказал в интервью "Футбол 24".

Вербич рассказал, почему не вернулся в Динамо

Тогда словенец также общался с президентом клуба Игорем Суркисом.

Впрочем, главным препятствием для трансфера стала позиция тогдашнего главного тренера команды Игоря Костюка, который не был окончательно уверен в целесообразности возвращения вингера.

Мы много общались. Когда Кендзьора подписал контракт, мы разговаривали с президентом. Это была сложная ситуация. С одной стороны, у меня было предложение от Динамо, с другой – тренер не был полностью уверен в отношении меня. Я общался почти со всеми в команде, меня ждали, но, в конце концов, этого не произошло,

– рассказал Вербич.

Напомним, в конце июля словенец вернулся в Целе, воспитанником которого он является. Футболист присоединился к команде на правах свободного агента и подписал долгосрочный контракт до лета 2030 года.

Впоследствии в Динамо произошли изменения на тренерском мостике: в октябре Игорь Костюк был уволен, а исполняющим обязанности главного тренера назначили Мацея Кендзьорека.