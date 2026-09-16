Спорт Top News Другое "Если не разбираешься – не лезь": звезда сборной Украины ответил критикам после поражения от Польши
16 сентября, 15:18
2

"Если не разбираешься – не лезь": звезда сборной Украины ответил критикам после поражения от Польши

Михаил Гема

Лидер сборной Украины по волейболу Олег Плотницкий ответил на высказывания критиков относительно игры команды после поражения от Польши на Евро-2026. "Сине-желтые" потерпели неудачу в последнем туре группового этапа, но все равно гарантировали себе участие в раунде плей-офф.

После поражения Плотницкий призвал болельщиков воздержаться от оценочных суждений о игре команды, сообщает Суспильне Спорт.

"Я же не говорю Ярмоленко, куда ему бежать"

Волейболист пояснил, что оценивать игру команды исключительно по статистике результативных действий в блоке некорректно, ведь важны и положительные касания, которые позволяют продолжить розыгрыш.

Смотрю, пишут: "Нет блока, сколько там блоков поставили?". А сколько было позитивных касаний – кто-нибудь считает? Никто не считает. Люди смотрят только на статистику: 36 в атаке, пять командных блоков – значит, "плохо играли". Если бы плохо играли, тренер делал бы замены,
– сказал Олег.

Он добавил, что хотел бы, чтобы болельщики в Украине лучше разбирались в этом, "потому что иногда читаешь такую ерунду, что аж руки опускаются".

"Если не разбираешься – не лезь. Я же не пишу о футболе и не говорю Ярмоленко, куда ему бежать, потому что это не моя сфера", – резюмировал спортсмен.

Напомним, на чемпионате Европы по волейболу Украина выиграла четыре матча на групповом этапе – против Израиля, Северной Македонии, Болгарии и Португалии. В этих поединках "сине-желтые" проиграли только два сета.

В заключительной игре Украина уступила сборной Польши, которая является одной из сильнейших в мире, в частности, регулярно завоевывает медали на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх.

Хотя украинская сборная гарантировала себе участие в плей-офф, она все еще может уступить второе место, если в последнем туре Болгария победит Польшу в трех сетах. В остальных случаях Украина завершит групповой этап на втором месте.