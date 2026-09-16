Вингер сборной Украины Цыганков забил свой первый гол за Аякс и принял участие в разгроме соперника

Украинский футболист Виктор Цыганков летом нашел себе новый клуб. Вингер не хотел играть за Жирону, которая вылетела во второй дивизион чемпионата Испании.

Новым клубом украинца стал амстердамский Аякс. В конце концов Виктору наконец удалось отличиться голом за голландскую команду, сообщает 24 Канал.

Цыганков забил за Аякс

Во вторник, 15 сентября, состоялся матч Аякса в рамках 3-го тура чемпионата Нидерландов. Соперником стал один из аутсайдеров Эредивизи Виллем II.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й минуте. На тот момент подопечные Мичела вели 2:0. Тем не менее, Цыганков помог своей команде довести счет до разгромного.

Уже через 12 минут после выхода на поле Виктор откликнулся на прострел Глуха с фланга и поразил угол ворот Виллем II. Это первый гол Цыганкова в новой команде и второе результативное действие.

Как Цыганков поразил ворота Виллем II: смотреть видео

В предыдущем матче против Фортуны украинец отличился голевой передачей на Бааса. В итоге Аякс одержал победу со счетом 5:1 и поднялся на четвертое место в Эредивизи.

Как Виктор ушел из Жироны

Это был всего лишь третий матч Виктора в футболке Аякса. Летом Цыганков оказался в эпицентре скандала из-за нежелания играть за Жирону во втором испанском дивизионе.

В итоге Жирона продала футболиста в Аякс за 4 миллиона евро. Главным фактором для украинца стала личность главного тренера амстердамцев.

С Мичелем он ранее работал в Жироне более трех лет. К слову, ранее Мирон Маркевич оценил переход Цыганкова в Аякс.