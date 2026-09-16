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16 сентября, 09:26
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Вингер сборной Украины Цыганков забил свой первый гол за Аякс и принял участие в разгроме соперника

Анатолий Дерека

Украинский футболист Виктор Цыганков летом нашел себе новый клуб. Вингер не хотел играть за Жирону, которая вылетела во второй дивизион чемпионата Испании.

Новым клубом украинца стал амстердамский Аякс. В конце концов Виктору наконец удалось отличиться голом за голландскую команду, сообщает 24 Канал.

Цыганков забил за Аякс

Во вторник, 15 сентября, состоялся матч Аякса в рамках 3-го тура чемпионата Нидерландов. Соперником стал один из аутсайдеров Эредивизи Виллем II.

Украинец начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 57-й минуте. На тот момент подопечные Мичела вели 2:0. Тем не менее, Цыганков помог своей команде довести счет до разгромного.

Уже через 12 минут после выхода на поле Виктор откликнулся на прострел Глуха с фланга и поразил угол ворот Виллем II. Это первый гол Цыганкова в новой команде и второе результативное действие.

Как Цыганков поразил ворота Виллем II: смотреть видео

В предыдущем матче против Фортуны украинец отличился голевой передачей на Бааса. В итоге Аякс одержал победу со счетом 5:1 и поднялся на четвертое место в Эредивизи.

Как Виктор ушел из Жироны

Это был всего лишь третий матч Виктора в футболке Аякса. Летом Цыганков оказался в эпицентре скандала из-за нежелания играть за Жирону во втором испанском дивизионе.

В итоге Жирона продала футболиста в Аякс за 4 миллиона евро. Главным фактором для украинца стала личность главного тренера амстердамцев.

С Мичелем он ранее работал в Жироне более трех лет. К слову, ранее Мирон Маркевич оценил переход Цыганкова в Аякс.