Кике Альварес затронул тему ухода из клуба украинского вингера Виктора Цыганкова. Своими мыслями специалист поделился с изданием L`Esportiu.

Почему тренер Жироны вспомнил о Цыганкове

Виктор был одним из лидеров Жироны, а впоследствии покинул клуб после бойкота матчей.

Ситуация с Цыганковым была самой странной. Она оставалась такой с самого начала, особенно учитывая его значение для команды и любовь болельщиков,

– сказал Альварес.

В то же время тренер отметил, что не только 28-летний новичок Аякса вел себя таким образом. Специалист признался, что летом многие футболисты испытывали неопределенность после того, как команда вылетела в низший дивизион.

Что происходило в карьере Цыганкова до сезона 2026/27

Бывший главный тренер сборной Украины Мирон Маркевич заявил, что считает переход в амстердамский Аякс благоприятным шагом в карьере для 28-летнего футболиста.

Отметим, что в январе 2023 года испанцы заплатили Динамо ровно 5 миллионов евро за Цыганкова. За три с половиной года в клубе Виктор сыграл 119 матчей, забив 20 голов и отдав 23 голевые передачи.

В сезоне 2023/2024 украинец помог Жироне завоевать бронзовые медали в Ла Лиге.