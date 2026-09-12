Кіке Альварес зачепив тему відходу з клубу українського вінгера Віктора Циганкова. Своїми думками фахівець поділився для видання L`Esportiu.

Чому тренер Жирони пригадав Циганкова

Віктор був одним з лідерів Жирони, а згодом відійшов з клубу після бойкоту матчів.

Ситуація з Циганковим була найбільш дивною. Вона такою залишалася від самого початку, особливо з огляду на його значення для команди та любов уболівальників,

– сказав Альварес.

Водночас тренер відмітив, що не лише 28-річний новачок Аякса так себе поводив. Фахівець зізнався, що влітку багато футболістів відчували невизначеність після того, як команда опустилася до нижчого дивізіону.

Що відбувалось у кар'єрі Циганкова до сезону 2026/27

Колишній головний тренер збірної України Мирон Маркевич заявив, що вважає перехід в амстердамський Аякс сприятливим розвитком кар’єри для 28-річного футболіста.

Відзначимо, що у січні 2023-го іспанці заплатили Динамо як раз 5 мільйонів євро за Циганкова. За три з половиною роки в клубі Віктор відіграв 119 матчів, оформивши 20 голів та 23 асисти.

У сезоні 2023/2024 українець допоміг Жироні здобути бронзові медалі в Ла Лізі.