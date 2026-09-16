Новим клубом українця став амстердамський Аякс. Зрештою Віктору нарешті вдалось відзначитися голом за нідерландську команду, повідомляє 24 Канал.

Циганков забив за Аякс

На вівторок, 15 вересня, була винесена гра Аякса в рамках 3-го туру чемпіонату Нідерландів. Суперником став один з аутсайдерів Ередівізі Віллем II.

Українець розпочав гру з лави запасних та з'явився на полі на 57-й хвилині. На той момент підопічні Мічела вели 2:0. Тим не менше, Циганков допоміг своїй команді довести рахунок до розгромного.

Вже за 12 хвилин після появи на полі Віктор відгукнувся на простріл Глуха з флангу та вразив кут воріт Віллем ІІ. Це перший м'яч Циганкова у новій команді та друга результативна дія.

Як Циганков вразив ворота Віллем ІІ: дивитися відео

У попередньому матчі проти Фортуни українець відзначився асистом на Бааса. Загалом Аякс здобув перемогу з рахунком 5:1 та вийшов на четверту сходинку в Ередівізі.

Як Віктор йшов з Жирони

Це був лише третій поєдинок Віктора у футболці Аякса. Влітку Циганков опинився в епіцентрі скандалу через небажання грати за Жирону в другому іспанському дивізіоні.

У підсумку Жирона продала футболіста в Аякс за 4 мільйони євро. Головним фактором для українця стала персона головного тренера амстердамців.

Із Мічелом він раніше працював у Жироні більше трьох років. До слова, раніше Мирон Маркевич оцінив перехід Циганкова в Аякс.