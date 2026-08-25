Минулого сезону Жирона сенсаційно вилетіла з Ла Ліги в Сегунду. Через це клуб погодився продати Віктора Циганкова, повідомляє журналіст Ніл Сола.

Куди може перейти Циганков

Циганков навіть бойкотував матч першого туру Сегунди, через що Жирона винесла скандал у публічний простір. Тим не менше, схоже, що каталонці знайшли варіант для продажу вінгера.

Повідомляється, що клуб погодився на пропозицію від амстердамського Аякса щодо українця. Нідерландці пропонують Жироні 4 мільйони євро за українця.

Ще 1 мільйон іспанський клуб може отримати у вигляді бонусів. Головною перевагою для Циганкова в Аяксі є те, що влітку команду очолив Мічел. Саме він раніше тренував українця в Жироні.

Чи отримає Динамо бонуси

Така низька ціна обумовлена тим, що контракт Циганкова із Жироною чинний до літа 2027 року. Цікаво, що іспанці мали б віддати половину від трансферної вартості Віктора Динамо.

Саме така умова була прописана в договорі між киянами та каталонцями, коли Циганков переходив у Жирону в 2023-му. Проте виявилось, що цей пункт не діятиме в разі такого переходу в Аякс.

Бонус дістався би киянам, якби трансферна вартість українця була б не менше 5-ти мільйонів євро. Проте Аякс пропонує гарантованими лише чотири мільйони, тому всі ці гроші дістануться напряму Жироні.

Як Циганков грав за Жирону

Відзначимо, що у січні 2023-го іспанці заплатили Динамо як раз 5 мільйонів євро за Циганкова. За три з половиною роки в клубі Віктор відіграв 119 матчів, оформивши 20 голів та 23 асисти.

У сезоні 2023/2024 українець допоміг Жироні здобути бронзові медалі в Ла Лізі. Раніше повідомлялось, що Роман Яремчук близький до відходу з Олімпіакоса.