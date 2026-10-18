"Очень бы этого хотел": Дюбуа планирует победить Усика в третьем поединке

Чемпион мира по боксу по версии WBO Даниэль Дюбуа рассказал о своем желании провести третий поединок против Александра Усика. Британский боксер уверен в своей победе.

Даниэль Дюбуа одержал эффектную победу над Фабио Уордли в реванше против Фабио Уордли. После поединка он вспомнил об Александре Усике, сообщает 24 Канал.

Почему Дюбуа хочет сразиться с Усиком

Британец успешно защитил титул чемпиона мира. Сразу же на ринге боксер встретился с обладателем пояса IBF Филиппом Хрговичем, а затем вспомнил о бывшем двукратном сопернике.

Да, безусловно. Я бы очень этого хотел. На этот раз мы победим. Да, мы допускали ошибки, но на этот раз все будет в нашу пользу,

– сказал Дюбуа.

После этого боя профессиональный рекорд Дюбуа составляет 27 поединков: 24 победы, 23 из которых одержаны нокаутом, и 3 поражения.

Напомним, что в 2023 году Усик победил Даниэля нокаутом в 9-м раунде. В реванше, в 2025-м, Александр нокаутировал соперника в пятом раунде.

Сможет ли Усик еще раз сразиться с Дюбуа

Недавно стало известно, что Александр Усик, по всей видимости, не проведет ожидаемый поединок против Деонтея Уайлдера.

Пока Усик, вероятно, будет искать другого соперника для своего прощального боя, у Уайлдера может появиться альтернативный вариант. Американского боксера связывают с возможным поединком против Джея Опетаи. На данный момент

Дубюа не называют в контексте следующего соперника для бывшего трехкратного абсолютного чемпиона мира по боксу.