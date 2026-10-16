Еще одно "динамовское сердце": Динамо нашло нового кандидата на должность главного тренера

Уже в 2027 году у Динамо может появиться новый наставник. На должность главного тренера киевлян рассматривается их бывший нападающий.

Команду из столицы Украины может возглавить Максим Шацких. Об этом сообщило издание Eurasia Football.

Что известно о кандидатуре Шацких на пост главного тренера Динамо

По информации источника, бывший нападающий киевлян может возглавить Динамо уже в 2027 году. В настоящее время Шацких работает в Кыргызстане, где тренирует футбольный клуб Азия.

Его подопечные сейчас занимают третье место в чемпионате Кыргызстана и имеют в активе 49 очков. Отставание от лидера – клуба Барса – составляет всего 3 очка. Шацких возглавил Азию почти год назад, в ноябре 2025 года. Это его третий футбольный клуб в качестве тренера. Ранее он работал в узбекских клубах Пахтакор и Андижан.

Сам Максим Шацких сообщил о своем желании однажды возглавить киевское Динамо. Он отметил, что посвятил много лет жизни украинской команде. Поэтому естественно, что одно из его мечтаний и желаний – это тренировать Динамо.

Я уже сейчас готов к такой возможности. Даже в нынешней ситуации у меня очень большое желание работать в близком мне суперклубе. Я хочу покорять большие вершины с командой, достигать положительных результатов и завоевывать трофеи,

– отметил Шацких.

Что Шацких сказал о нынешнем состоянии Динамо

Кроме того, узбекский тренер прокомментировал и нынешнее состояние киевской команды. Он подчеркнул, что для лучшего понимания ситуации нужно находиться внутри клуба. Поэтому он не знает всех нюансов, а телевизионная картинка не способна передать всего положения дел.

Самое главное, что нужно понимать, – в Украине сейчас идет война. В таких реалиях сам факт проведения чемпионата – это уже, если честно, хорошо. Поэтому сейчас жить реалиями 15-летней давности неправильно. Впрочем, можно ставить определенные конкретные цели на евроарене и достигать их,

– отметил узбекский специалист.

По его словам, в Динамо есть хорошие перспективные футболисты, достаточно умные и сообразительные. У киевлян очень сильная философия, поэтому просто нужно качественно ей соответствовать.

Ничего менять не нужно. Просто нужно немного подтянуться в определенных аспектах. Тогда, я уверен, будет и результат,

– подчеркнул Шацких.

Он добавил, что это не глобальные задачи вроде победы в Лиге чемпионов. Однако достаточно высокие задачи даже на международной арене выполнять можно.

Недавно сообщалось о том, что в результате российских атак в Киеве пострадали дома футболистов Динамо Александра Тимчика и Александра Пихаленко. С самими футболистами и их семьями все в порядке.