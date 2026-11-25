Обладатель "Золотого мяча" Олег Блохин в первом браке с Ириной Дерюгиной стал отцом девочки, названной в честь ее мамы. Отношения легендарного футболиста Динамо с дочерью сложились нелегко.

Ириша Блохина поддерживала отца, когда он возглавлял сборную Украины во время домашнего Евро-2012. Но впоследствии звездный нападающий вообще перестал общаться с ней и ее семьей, пишет 24 Канал.

Почему Блохин не видится с дочерью

Ирина Дерюгина в одном из интервью намекнула, что Блохин обидел Иришу и повел себя по отношению к ней недостойно. Выдающийся тренер также рассказала, что легенда "Динамо" годами не видел одну из внучек, а с другой вообще лично не знаком.

Блохин сосредоточен на своей новой семье – с начала "нулевых" годов он женат на женщине по имени Анжела, которая не является публичным лицом. У них две взрослые дочери.

Что известно об Ирише Блохиной и ее семье

Единственная дочь Блохина и Дерюгиной попробовала себя в разных ролях: киноактрисы, певицы, телеведущей. В итоге она сосредоточилась на том, чтобы продолжить дело своей матери – стала тренером по художественной гимнастике и уже воспитала нескольких чемпионок мира.

Мужем Ириши Блохиной является Алексей Бринзак, сын бывшего президента Федерации биатлона Украины. Они воспитывают дочерей Жаклин и Габриэль, девочкам сейчас 12 и 8 лет соответственно.



Ириша Блохина с мужем и дочерьми / фото из фейсбука Максима Пидопригоры

Неудивительно, что обе внучки Олега Блохина также неравнодушны к спорту. Они часто ездят вместе с родителями на различные соревнования по художественной гимнастике – например, посетили чемпионат Украины 2026 года.