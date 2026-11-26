Поляк Мацей Кендзьорек пока продолжает возглавлять Динамо в качестве исполняющего обязанности главного тренера без гарантии дальнейшего сотрудничества со стороны руководства клуба. Несмотря на это, тренер принял свое первое важное кадровое решение по комплектованию команды.

Кендзьорек хочет избавиться от легионера, который в свое время считался будущей суперзвездой киевлян. За почти 5 лет в клубе этот игрок в основном переходил из аренды в аренду, пишет 24 Канал.

Лонвейк оказался ненужным Динамо

Полузащитник Джастин Лонвейк, имеющий гражданство Нидерландов и Суринама, не устраивает Кендзьорека. Поляк хочет, чтобы 26-летний футболист покинул "Динамо" во время следующего трансферного окна, пока у него не истек срок контракта, и клуб смог бы заработать на его продаже хоть какие-то деньги.

К киевлянам Лонвейк присоединился в 2022 году, но большую часть времени так и не играл в Украине, выступая на правах аренды за "Андерлехт", "Виборг" и "Фортуну" Ситтард.

Летом казалось, что голландец наконец получил свой шанс. Игорь Костюк оставил его в своем составе и дал Джастину возможность сыграть как в квалификации еврокубков, так и на уровне УПЛ.

Лонвейк провел 5 международных матчей и еще 10 в чемпионате Украины. За это время отличился лишь двумя голами.

Такая результативность Мацея Кендзьорека, очевидно, не устраивает. Поэтому "Динамо" уже ищет покупателя на полузащитника, контракт которого истекает летом 2027 года. Именно это обстоятельство может помешать трансферу: зимой Лонвейк уже получит право вести переговоры с другими клубами о переходе по окончании сезона на правах свободного агента.