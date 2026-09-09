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9 сентября, 07:30
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Украина на Евро-2026 по волейболу: расписание, результаты матчей и турнирная таблица

Анатолий Дерека

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в крупном международном турнире. В сентябре команда Рауля Лосано сыграет на чемпионате Европы-2026.

"Сине-желтые" попали на турнир без отборочных матчей. Украина вошла в число восьми лучших команд континента согласно рейтингу по итогам прошлого Евро, сообщает 24 Канал.

С кем будет играть Украина

Турнир пройдет сразу в четырех странах. Матчи будут принимать Болгария (София), Румыния (Клуж-Напока), Финляндия (Тампере) и Италия (Турин, Милан, Неаполь и Модена).

В соревновании примут участие 24 команды, разбитые на четыре секстета. Каждая страна-хозяйка будет принимать матчи одной группы.

Украинская команда попала в группу В, матчи которой пройдут в Болгарии. Соперниками нашей команды станут Польша, Португалия, Северная Македония, Израиль и Болгария.

В плей-офф выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы, после чего начнутся матчи на выбывание, начиная с 1/8 финала. Решающий матч волейбольного Евро-2026 пройдет 26 сентября в Милане.

ГРУППА А

МЕСТО

КОМАНДА

М

В

П

СЕТЫ

ОЧКИ

1

Италия

0

0

0

0-0

0

2

Чехия

0

0

0

0-0

0

3

Греция

0

0

0

0-0

0

4

Словакия

0

0

0

0-0

0

5

Словения

0

0

0

0-0

0

6

Швеция

0

0

0

0-0

0

Расписание матчей группы А:

  • 10 сентября, 22:05. Италия – Швеция
  • 11 сентября, 17:00. Чехия – Греция
  • 11 сентября, 22:00. Словакия – Словения
  • 12 сентября, 17:00. Швеция – Чехия
  • 12 сентября, 22:05. Греция – Италия
  • 13 сентября, 17:00. Словения – Швеция
  • 13 сентября, 22:05. Италия – Словакия
  • 14 сентября, 17:00. Словакия – Чехия
  • 14 сентября, 22:00. Словения – Греция
  • 15 сентября, 17:00. Греция – Швеция
  • 15 сентября, 22:05. Чехия – Италия
  • 16 сентября, 17:00. Швеция – Словакия
  • 16 сентября, 22:00. Чехия – Словения
  • 17 сентября, 17:00. Словакия – Греция
  • 17 сентября, 22:05. Италия – Словения

ГРУППА В

МЕСТО

КОМАНДА

М

В

П

СЕТЫ

ОЧКИ

1

Болгария

0

0

0

0-0

0

2

Израиль

0

0

0

0-0

0

3

Северная Македония

0

0

0

0-0

0

4

Польша

0

0

0

0:0

0

5

Португалия

0

0

0

0-0

0

6

УКРАИНА

0

0

0

0-0

0

Расписание матчей группы В:

  • 9 сентября, 19:00. Болгария – Северная Македония
  • 10 сентября, 16:00. Польша – Португалия
  • 10 сентября, 19:00. Израиль – УКРАИНА
  • 11 сентября, 16:00. УКРАИНА – Северная Македония
  • 11 сентября, 19:00. Португалия – Болгария
  • 12 сентября, 16:00. Польша – Израиль
  • 12 сентября, 19:00. Болгария – УКРАИНА
  • 13 сентября, 16:00. Португалия – Израиль
  • 13 сентября, 19:00. Северная Македония – Польша
  • 14 сентября, 16:00. УКРАИНА – Португалия
  • 14 сентября, 19:00. Болгария – Израиль
  • 15 сентября, 16:00. Северная Македония – Португалия
  • 15 сентября, 19:00. Польша – УКРАИНА
  • 16 сентября, 16:00. Израиль – Северная Македония
  • 16 сентября, 19:00. Польша – Болгария

ГРУППА С

МЕСТО

КОМАНДА

М

В

П

СЕТЫ

ОЧКИ

1

Финляндия

0

0

0

0-0

0

2

Бельгия

0

0

0

0-0

0

3

Дания

0

0

0

0-0

0

4

Эстония

0

0

0

0-0

0

5

Нидерланды

0

0

0

0-0

0

6

Сербия

0

0

0

0-0

0

Расписание матчей группы С:

  • 10 сентября, 20:00. Финляндия – Дания
  • 11 сентября, 17:00. Нидерланды – Бельгия
  • 11 сентября, 20:00. Сербия – Эстония
  • 12 сентября, 15:00. Дания – Нидерланды
  • 12 сентября, 18:00. Бельгия – Финляндия
  • 13 сентября, 15:00. Эстония – Дания
  • 13 сентября, 18:00. Финляндия – Сербия
  • 14 сентября, 17:00. Сербия – Нидерланды
  • 14 сентября, 20:00. Эстония – Бельгия
  • 15 сентября, 17:00. Бельгия – Дания
  • 15 сентября, 20:00. Нидерланды – Финляндия
  • 16 сентября, 17:00. Дания – Сербия
  • 16 сентября, 20:00. Нидерланды – Эстония
  • 17 сентября, 17:00. Сербия – Бельгия
  • 17 сентября, 20:00. Финляндия – Эстония

ГРУППА D

МЕСТО

КОМАНДА

М

В

П

СЕТЫ

ОЧКИ

1

Румыния

0

0

0

0-0

0

2

Германия

0

0

0

0-0

0

3

Франция

0

0

0

0-0

0

4

Латвия

0

0

0

0-0

0

5

Швейцария

0

0

0

0-0

0

6

Турция

0

0

0

0-0

0

Расписание матчей группы D:

  • 9 сентября, 20:00. Румыния – Латвия
  • 10 сентября, 17:00. Франция – Швейцария
  • 10 сентября, 20:00. Турция – Германия
  • 11 сентября, 17:00. Германия – Латвия
  • 11 сентября, 20:00. Швейцария – Румыния
  • 12 сентября, 17:00. Франция – Турция
  • 12 сентября, 20:00. Румыния – Германия
  • 13 сентября, 17:00. Швейцария – Турция
  • 13 сентября, 20:00. Латвия – Франция
  • 14 сентября, 17:00. Германия – Швейцария
  • 14 сентября, 20:00. Румыния – Турция
  • 15 сентября, 17:00. Латвия – Швейцария
  • 15 сентября, 20:00. Франция – Германия
  • 16 сентября, 17:00. Турция – Латвия
  • 16 сентября, 20:00. Франция – Румыния