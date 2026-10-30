Чемпионы мира объявили протест в связи со скандальным решением суда о возвращении России в хоккей

Финляндия выразила протест в связи с решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) о восстановлении России в международных соревнованиях. Местная федерация подчеркнула, что возвращение России и Беларуси в международный хоккей невозможно, пока продолжается война против Украины.

Соответствующее заявление 30 октября появилось на официальном сайте Федерации хоккея Финляндии.

Финляндия против возвращения России в хоккей

Президент организации Хейкки Хиетанен подчеркнул, что теперь все зависит от Международной федерации хоккея (IIHF), однако никто не сможет заставить представителей других стран играть с российскими командами.

"Это решение абсолютно непонятно. Хоккейная ассоциация решительно осуждает агрессивную войну России против Украины. По нашему мнению, в нынешних обстоятельствах нет никаких оснований для участия России или Беларуси в международных хоккейных мероприятиях. Ни один игрок или официальное лицо не обязаны участвовать в соревнованиях, в которых выступают Россия или Беларусь. Мы понимаем и поддерживаем тех, кто не желает участвовать в подобных турнирах", – отметил Хиетанен.

Напомним! Финляндия – действующий чемпион мира по хоккею.

Россия выиграла дело в CAS

Спортивный арбитражный суд обязал Международную федерацию хоккея (IIHF) допустить российские хоккейные сборные к международным соревнованиям.

CAS удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил решение IIHF о недопуске российских команд к международным турнирам.

IIHF обязали допустить российские сборные к международным соревнованиям уже в сезоне 2026/27. Решение касается чемпионата мира среди мужчин и женщин во всех возрастных категориях, в частности первенства в элитном дивизионе, в котором впервые за 20 лет сыграет сборная Украины.

Как IIHF отреагировала на решение CAS

В Международной федерации хоккея уже отреагировали на это решение, отметив, что вынуждены выполнять постановление суда, однако с ним не согласны.

"Международная федерация хоккея (IIHF) выразила разочарование решением Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил Федерации хоккея России немедленно заявлять российские сборные на все турниры под эгидой IIHF", – говорится на сайте организации.