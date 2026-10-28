Монфис изменил свое важное решение после развода со Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис планировал завершить карьеру выступлением на домашнем "Мастерсе" в Париже. Однако из-за разрыва отношений с Элиной Свитолиной бывший шестой номер рейтинга больше не выйдет на корт.

Сначала Гаэль собирался избегать появлений на публике. Но у него все же состоится полноценное прощание, пишет 24 Канал.

Монфис получит благодарность от публики

Несмотря на семейные проблемы и тяжелые психологические последствия развода, Гаэль Монфис в конце концов договорился с организаторами Мастерса в Париже, что он приедет на турнир.

Играть француз не будет, ведь он не имеет на это разрешения: он официально сообщил ATP о том, что больше не является действующим профессиональным спортсменом, и это решение можно отменить только в ходе сложной и длительной процедуры.

Вместо этого Монфис примет участие в специальной церемонии, которую устроят для него 3 ноября. Достойно поблагодарить болельщиков, которые поддерживали его на протяжении многих лет, Гаэль сможет после первого матча вечерней сессии.

Развод Монфиса и Свитолиной

Недавно Гаэль впервые откровенно рассказал о том, что пережил из-за решения Элины Свитолиной расторгнуть их брак. Теннисист признался, что это было больно, но призвал относиться к Элине с таким же уважением, с каким относится он сам.

Несмотря на то, что они больше не будут супругами, украинка и француз останутся семьей, ведь у них есть дочь Скай.