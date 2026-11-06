Судаков откровенно ответил на критику после удачного матча в Лиге Европы

Георгий Судаков отметился двумя результативными действиями в матче Лиги Европы. После матча против Леха украинец поделился своими мыслями о своей карьере в Португалии.

Судаков проводит второй сезон в клубе из Лиссабона. После результативной передачи и гола в ворота польского Леха украинец пообщался с прессой, сообщает сайт УЕФА.

Что Судаков сказал о своей игре за Бенфику

Полузащитник отметил, что ранее пережил период, когда в его адрес звучало немало критики, а сейчас ситуация значительно улучшилась.

Когда я пришел, все говорили о футболке с 10-м номером. Я знаю свои сильные стороны – могу забивать и делать голевые передачи, но я много работал, чтобы оказаться здесь. Шаг за шагом голы придут. В прошлом месяце я уже забил три мяча и отдал несколько результативных передач. Сейчас я чувствую себя увереннее и спокойнее, и все придет со временем, но самое главное – чтобы Бенфика побеждала,

– отметил Судаков.

Отметим, что в четвертом туре Лиги Европы португальцы дома победили Лех (3:1). Георгий стал лучшим футболистом матча по версиям WhoScored (8,2) и SofaScore (8,6).

Как складывается сезон для Судакова

В текущем сезоне украинец провел во всех турнирах 19 матчей за "орлов". На его счету 3 гола и 2 голевые передачи.

Ранее Судаков нередко слышал плохие отзывы о своей игре. Например, в сентябре спортивный журналист Педру Соуза отметил, что другие полузащитники Бенфики сейчас играют лучше, чем Георгий.