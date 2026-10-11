"Ситуация более серьезная": тренер Бенфики выступил с заявлением по поводу Судакова

Георгий Судаков вскоре может вернуться на футбольное поле. К такому выводу подталкивают слова главного тренера Бенфики.

Марку Сильва высказался о травме Георгия Судакова, которую футболист получил в матче сборной Украины в третьем туре Лиги наций против Северной Ирландии (0:3). Слова тренера Бенфики приводит 24 Канал.

Что Марку Силва сказал о Георгии Судакове

Главный тренер "орлов" признался, что в скором времени его подопечный может быть задействован в матчах команды.

Кадры матча с Северной Ирландией и его жалобы указывали на то, что ситуация более серьезная, но он уже тренируется, и могу сказать, что он может попасть в заявку на матч,

– сказал Сильва во время пресс-конференции.

Отметим, что в воскресенье, 11 ноября, Бенфика проведет домашний матч чемпионата Португалии против клуба Витория Гимарайнш. Начало игры запланировано на 20:00 по киевскому времени.

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Георгий в нынешнем сезоне провел 13 матчей за лиссабонский клуб во всех турнирах, отдав одну голевую передачу.

Во время международного перерыва на матчи сборных полузащитник принял участие в двух из четырех матчей команды Андреа Мальдери. В матче против Венгрии (1:0) в Будапеште Георгий отдал голевую передачу, когда Данило Сикан забил единственный гол в матче.