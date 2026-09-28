Грузинские болельщики спели о Путине и громко скандировали "Украина" во время матча Лиги наций

Сборная Украины по футболу провела свой второй матч в рамках Лиги наций 2026/2027. Команда Андреа Мальдеры продолжает идти без поражений в турнире.

"Сине-желтые" побывали в гостях у Грузии, с которой сыграли вничью со счетом 0:0. На трибуны стадиона в Тбилиси пришло немало болельщиков, сообщает 24 Канал.

Как болельщики поддерживали Украину

Им удалось создать дружескую атмосферу на арене без враждебных проявлений. Особенно приятным моментом стала поддержка Украины со стороны грузинских болельщиков.

Болельщики в Тбилиси активно скандировали "Украина" в знак солидарности с украинским народом во время войны против России. Кроме того, грузины вместе с нашими болельщиками спели культовый хит "Путин – х**ло".

Грузины поддержали Украину во время матча Лиги наций: смотреть видео

Отметим, что нулевая ничья против Грузии позволила Украине набрать четыре очка в Лиге наций. Это вывело команду Андреа Мальдеры на первое место в группе.

Однако нашу команду с первой позиции может потеснить Северная Ирландия. У британцев три очка в активе, и им еще предстоит сыграть домашний матч с Венгрией.

Именно против Северной Ирландии украинцы и сыграют свой следующий матч в Лиге наций. Встреча состоится в словацкой Трнаве 2 октября, начало – в 21:45 по киевскому времени.