Грузия – Украина: дата и время матча Лиги наций 2026/2027

Сборная Украины по футболу начала сезон в Лиге наций 25 сентября выездным матчем против сборной Венгрии. Теперь "сине-желтых" ждет матч 2-го тура.

Соперником команды Андреа Мальдери станет сборная Грузии. 24 Канал подробнее рассказывает, когда и в котором часе начнется следующий матч сборной Украины.

Когда состоится матч Грузия – Украина

Игра состоится в рамках 2-го тура Лиги наций и станет одной из восьми встреч в понедельник, 28 сентября. Поединок в Тбилиси вынесен на раннее время.

Матч Грузия – Украина состоится в Тбилиси на стадионе имени Бориса Пайчадзе и начнется в 19:00 по киевскому времени. Посмотреть матч онлайн в Украине можно будет бесплатно на канале "Megogo Спорт".

Как Украина начала Лигу наций

Напомним, что сборная Украины успешно начала свой путь в Лиге наций. Подопечные Андреа Мальдеры в 1-м туре на выезде с минимальным счетом обыграли Венгрию (1:0).

Единственный гол в матче забил Даниил Сикан. Благодаря этому "сине-желтые" возглавили свою группу дивизиона В Лиги наций наравне с Северной Ирландией.

Британская команда вырвала победу над Грузией в первом матче (1:0). К слову, перед игрой против Украины грузины уволили главного тренера Вилли Саньоля.