Спорт Top News Бокс News Смерть бывшей невесты Кличко продолжают расследовать, хотя и признали несчастным случаем
23 сентября, 18:25
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Смерть бывшей невесты Кличко продолжают расследовать, хотя и признали несчастным случаем

Николай Брежицкий

Смерть Хайден Панеттьери официально признана несчастным случаем, однако расследование ее гибели продолжается. Правоохранительные органы выясняют, кто мог предоставить актрисе фентанил.

Несмотря на вывод следователя, федеральные агенты США и правоохранительные органы Лос-Анджелеса продолжают выяснять обстоятельства, при которых 36-летняя актриса получила смертельное вещество. Следователи также проверяют версию с поддельными наркотиками и возможную причастность других людей, пишет CNN.

Следователи ищут того, кто предоставил фентанил

По словам источника, знакомого с делом, агенты Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и представители властей Лос-Анджелеса уже допросили нескольких человек. Правоохранители пытаются выяснить, как именно Панеттьери получила препарат с фентанилом.

Отдельно следователи проверяют, могла ли актриса употребить поддельный наркотик и мог ли он взаимодействовать с другими веществами в ее организме.

После смерти Панеттьери в квартире нашли синие прессованные таблетки и соломинку. Согласно отчету коронера, в ходе экспертизы в них обнаружили фентанил. Белый порошок также нашли в футляре для солнцезащитных очков в чемодане актрисы.

Представительница Панеттьери Кейси Китчен после обнародования заключения коронера подчеркнула, что расследование продолжается, а обстоятельства смерти остаются сложными.

Что известно о смерти Панеттьери

Хейден Панеттьери скончалась 16 августа в квартире в Гринвилле, штат Южная Каролина. Актрису, известную по сериалам "Герои" и "Нэшвилл", обнаружили без сознания после того, как ее парень Брайан Хикерсон и его брат Зак позвонили в службу 911.

Медики констатировали остановку сердца, однако спасти 36-летнюю Панеттьери не удалось. По заключению коронера, причиной смерти стало токсическое действие фентанила и других веществ, а саму смерть классифицировали как несчастный случай.

В то же время DEA продолжает устанавливать происхождение смертельной дозы. Ранее источник, знакомый с делом, рассказывал, что в Лос-Анджелесе Панеттьери могла приобретать рецептурные препараты нелегально, в частности оксикодон. Следствие проверяет, могла ли одна из купленных таблеток содержать фентанил.

Бывший жених актрисы Владимир Кличко после ее смерти почтил память Панеттьери. У пары есть дочь Кайя, которой спортсмен пообещал помочь сохранить память о матери.