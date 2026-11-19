В сентябре 2025 года Михаила Мудрика лишили водительских прав в Лондоне. Запрет на управление автомобилем для футболиста действовал в течение 6 месяцев.

О том, почему у него отобрали водительские права, Михаил Мудрик рассказал в интервью для YouTube-канала "В гостях у Гордона". Там он пожаловался на правила дорожного движения в Англии.

Почему у Мудрика отобрали водительские права в Англии

Мудрик рассказал, что в Лондоне неудобно ездить. Правила придуманы не для людей, а для непонятно кого. По всему городу действует ограничение скорости в 20 миль в час.

Я не знаю. Это как будто автомобиль теряет смысл. Вы сами понимаете, на такой скорости за рулем можно заснуть,

– отметил футболист.

Он добавил, что на скоростной дороге разрешают ехать чуть быстрее – 40 миль в час. По его словам, трудно соблюдать такие правила. Мудрик признался, что несколько раз превышал скорость, за что его, собственно, и лишили права управлять автомобилем на 6 месяцев.

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В этом же интервью Михаил рассказал о том, что действительно встречался с российской моделью Виолеттой Грачевой. Впрочем, он отметил, что парой они не были, а просто дружили. Кроме того, по его словам, она понимала, что происходит в Украине, и занимала абсолютно адекватную позицию по поводу войны.

Сейчас же Мудрик в Лондоне встречается с американской блогершей и моделью Джордин Джонс. Он назвал ее очень позитивным, очень талантливым и хорошим человеком. Футболист подчеркнул, что важно, чтобы в жизни каждый нашел своего человека.