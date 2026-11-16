Рекорд "Фурии Рохи" прерван: Испания уступила Англии в Лиге наций

Это должно было когда-нибудь случиться: сборная Испании прервала свою феноменальную серию без поражений в основное время, которая насчитывала 43 матча и была самой длинной в истории национальных команд. Рекорд обнулили англичане в поединке Лиги наций.

На стадионе "Метрополитано" в Мадриде зрители едва не стали свидетелями впечатляющего камбэка. Но в итоге действующие чемпионы мира все же были вынуждены признать превосходство "Трех львов", пишет 24 Канал.

Испания – Англия 2:3

Голы: Оярсабаль, 65, Уильямс, 75 – Кейн, 45, Конса, 53, Уайт, 57

Удаление: Андерсон, 63

Первый тайм для испанцев можно смело назвать провальным: впервые за более чем полсотни матчей команда лучшего тренера года Луиса де ла Фуэнте не смогла за 45 минут ни разу пробить в створ ворот соперника.

Англичане же воспользовались своим шансом перед самым перерывом. Кейн реализовал пенальти и забил свой 93-й гол в 127-м матче в футболке национальной сборной.

В начале второго тайма ситуация для хозяев стала критической. Всего за четыре минуты Конса и Уайт после передач Райса и Беллингема довели счет до разгромного. 0:3, когда еще и часа игры не прошло – настоящий холодный душ для "Фурии Рохи".

Впрочем, после этого произошел эпизод, который перевернул ход матча. Андерсон получил прямую красную карточку, что дало испанцам шанс надеяться на камбэк. Оярсабаль реализовал пенальти, а еще через 10 минут Уильямс после паса Ямаля сократил отставание до минимума.

Но чуда все же не произошло. 2:3 – Испания уступает Англии, которая теперь занимает лидирующую позицию в борьбе за победу в группе Лиги наций.

Обзор матча Испания – Англия: смотрите видео от MEGOGO

Последний раз испанцы уступали в основное время аж в марте 2024 года, когда проиграли Колумбии 0:1. После этого команда зафиксировала 34 победы и 9 ничьих в основное время. В серии пенальти подопечные де ла Фуэнте за этот период уступали лишь однажды – Португалии в финале Лиги наций-2025.