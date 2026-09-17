Украинская гимнастка вызвала овации в Европарламенте: девушка лишилась ноги из-за теракта России

Украинские дети продолжают страдать от террористических атак России. Среди пострадавших оказалась и 10-летняя украинская гимнастка Александра Паскаль, которая лишилась ноги.

В Страсбурге состоялось очередное заседание Европейского парламента. Паскаль стала главной героиней этого события благодаря председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщает 24 Канал.

Как Урсула вспомнила об украинской гимнастке

Политик уделила гимнастке особое внимание, а сама 10-летняя украинка лично присутствовала в сессионном зале. Евродепутаты встретили ее громкими аплодисментами.

Урсула назвала Паскаль настоящим символом силы и несокрушимости украинского народа. Она также напомнила европейцам о трагедии девочки и ее воле, которая помогла ей вернуться в спорт.

Девочка лишилась ноги в результате российского ракетного удара по Одесской области. Александре установили протез, и она продолжила тренировки по гимнастике.

Летом этого года стартовало мировое турне Паскаль под названием "Танец свободы". Александра уже успела выступить в пяти городах, показав программу в Париже, Нью-Йорке, Рио-де-Жанейро, Найроби и Токио.

Главная цель выступлений – рассказать миру о борьбе Украины. Она вдохновила людей у Эйфелевой башни и на Таймс-сквер, в Рио и Токио. А сегодня она хочет донести свое послание сюда, в самое сердце Европы. Александра, ты – большой источник вдохновения для всех нас,

– эмоционально обратилась к украинке Урсула фон дер Ляйен.

Евродепутаты встретили Александру Паскаль овациями: смотреть видео

Председатель Еврокомиссии также резко высказалась о террористических действиях России. Она открыто назвала постоянные удары по гражданским объектам сознательной стратегией террора.

В то же время европейский лидер заверила, что украинский дух сломить не удастся, и пример Александры Паскаль является лучшим тому подтверждением.

Напомним, что во время выступлений в Бразилии гимнастку лично поддержал легендарный футболист Роналдиньо. К слову, в конце августа россияне с помощью "Искандера" убили трех участников забега в Харьковской области.