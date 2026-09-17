У Страсбурзі відбулося чергове засідання Європейського парламенту. Паскаль стала головною героїнею цієї події завдяки президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, повідомляє 24 Канал.

Як Урсула згадала українську гімнастку

Політик приділила гімнастці особливу увагу, а сама 10-річна українка особисто була присутня в сесійній залі. Євродепутати зустріли її гучними оплесками.

Урсула назвала Паскаль справжнім символом сили та незламності українського народу. Вона також нагадала європейцям про трагедію дівчинки та її волю, яка допомогла їй повернутися у спорт.

Дівчина втратила ногу через російський ракетний удар по Одещині. Олександрі встановили протез і вона продовжила тренування з гімнастики.

Влітку цього року стартувало світове турне Паскаль під назвою "Танець свободи". Олександра вже встигла виступити у п'яти містах, показавши програму у Парижі, Нью-Йорку, Ріо-де-Жанейро, Найробі та Токіо.

Головна мета виступів – розповісти світові про боротьбу України. Вона надихнула людей біля Ейфелевої вежі та на Таймс-сквер, у Ріо й Токіо. А сьогодні хоче донести своє послання сюди, у саме серце Європи. Олександро, ти є великим джерелом натхнення для всіх нас,

– емоційно звернулася до українки Урсула фон дер Ляєн.

Євродепутати зустріли Олександру Паскаль оваціями: дивитися відео

Голова Єврокомісії також жорстко висловилася про терористичні дії Росії. Вона відкрито назвала постійні удари по цивільних об'єктах свідомою стратегією терору.

Водночас європейська лідерка запевнила, що український дух зламати не вдасться і приклад Олександри Паскаль є найкращим тому підтвердженням.

Нагадаємо, що під час виступів у Бразилії гімнастку особисто підтримали легендарний футболіст Роналдіньо. До слова, наприкінці серпня росіяни "Іскандером" вбили трьох учасників забігу на Харківщині.