Пришлось переселить в другой номер: россиянин устроил истерику на чемпионате мира по спортивной гимнастике

Тренер российских гимнастов Иван Гапоненко показал, к чему привела ночевка в отеле в Роттердаме, где проходит чемпионат мира. После жалобы тренера его переселили в другой номер, а его вещи отправили на дезинфекцию.

Россиянин рассказал, что после длительного перелета надеялся нормально отдохнуть перед соревнованиями, однако ночь обернулась неприятным опытом. Утром он обнаружил кровь на кровати и насекомых под матрасом, после чего обратился к администрации отеля, передает 24 Канал.

Тренер обнаружил под матрасом множество клопов

Иван Гапоненко рассказал об инциденте на своей странице в инстаграме, опубликовав видео с насекомыми и следами крови на постельном белье.

По словам тренера, сначала он думал, что его кусают комары. Однако утром, собираясь на пробежку, Гапоненко заметил кровь на кровати и решил проверить матрас.

Я сразу понял, что это клопы. Начал их раздавливать и понял, что все они покрыты моей кровью,

– цитирует тренера Матч ТВ".

После этого россиянин сообщил руководству сборной о проблеме. Вместе они обратились на рецепцию, а сотрудники отеля лично осмотрели номер и обнаружили скопление насекомых под матрасом.

Представители отеля предположили, что клопов могли привезти из Москвы, где перед вылетом тренер ночевал в аэропорту. Однако Гапоненко поставил эту версию под сомнение.

Можно привезти одного-двух, но там их просто миллион!

– заявил он.

Сначала свободных номеров якобы не нашлось, однако впоследствии тренера все же переселили, а его вещи взяли для стирки и химчистки. По словам Гапоненко, руководство отеля не извинилось за инцидент, а сотрудники попросили его не разглашать эту историю.

Российская сборная столкнулась с другими проблемами

После инцидента российские гимнасты начали проверять свои номера и кровати. Гапоненко также поинтересовался условиями проживания спортсменок, но, по его словам, у них подобных проблем не обнаружили.

Чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в Роттердаме с 17 по 25 октября. В то же время российская команда столкнулась с трудностями еще до начала соревнований.

В частности, власти Нидерландов отказали в выдаче виз трем ведущим гимнасткам России – Ангелины Мельниковой, Виктории Листуновой и Анны Калмыковой.