Яремчук забил первый гол в сезоне и принес Олимпиакосу эмоциональную победу в Лиге Европы

В Лиге Европы стартовала основная стадия сезона 2026/2027. Среди участников турнира нет клубов из УПЛ, зато за трофей будут бороться несколько украинских легионеров.

Особый интерес вызывал греческий Олимпиакос, за который выступает Роман Яремчук. Смена тренера пошла на пользу украинскому нападающему, сообщает 24 Канал.

Как забил Яремчук

Роман сыграл уже третий матч в этом сезоне и помог грекам успешно стартовать в Лиге Европы. В первом туре Олимпиакос играл против польской Ягеллонии.

Соперник вышел вперед на 20-й минуте, но перед перерывом Гонсалес сравнял счет. Встреча приближалась к ничьей, но ключевым стал выход Яремчука в середине второго тайма.

Именно украинцу удалось забить победный гол в ворота Ягеллонии. На 84-й минуте Яремчук откликнулся на подачу Фройлера и головой пробил вратаря поляков.

Яремчук поразил ворота Ягеллонии: смотреть видео

Это был всего лишь третий матч Романа в этом сезоне и его первый гол. В начале сезона команду тренировал Хосе Луис Мендилибар, который не доверял украинцу.

Обзор матча Олимпиакос – Ягеллония: смотреть видео на Megogo

Что изменилось в Олимпиакосе

Более того, Яремчук даже не попал в первоочередную заявку Олимпиакоса на Лигу Европы. Впрочем, позже тренера уволили, а новым наставником стал Иманоль Альгуасиль.

Именно при нем Яремчук стал попадать в заявки на матч и выходить на поле. А травма Эль-Кааби позволила клубу заменить марокканца в еврокубковой заявке именно на нашего нападающего.

Напомним, что уже через неделю начнется сбор национальной сборной Украины, куда Яремчук получил вызов. К слову, летом клуб сменил еще один игрок сборной Украины Виктор Цыганков.

Вингер покинул Жирону, которая вылетела в Сегунду, и стал футболистом Аякса. А в минувшие выходные Цыганков отличился первым голом за амстердамцев, огорчив Виллем II.