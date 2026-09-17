Особливий інтерес привертав до себе грецький Олімпіакос, за який виступає Роман Яремчук. Зміна тренера пішла на користь українському нападнику, повідомляє 24 Канал.

Як забив Яремчук

Роман зіграв вже третій свій матч цього сезону та допоміг грекам успішно стартувати в ЛЄ. В першому турі Олімпіакос грав проти польської Ягеллонії.

Суперник вийшов вперед на 20-й хвилині, але перед перервою Гонсалес зрівняв рахунок. Зустріч наближалась до нічиєї, але ключовим став вихід Яремчука в середині другого тайму.

Саме українцю вдалось забити переможний м'яч у ворота Ягеллонії. На 84-й хвилині Яремчук відгукнувся на подачу Фройлера та головою пробив кіпера поляків.

Яремчук вразив ворота Ягеллонії: дивитися відео

Це був лише третій матч Романа в цьому сезоні та перший його гол. На початку сезону команду тренував Хосе Луїс Менділібар, який не довіряв українцю.

Огляд матчу Олімпіакос – Ягеллонія: дивитися відео на Megogo

Що змінилось в Олімпіакосі

Ба більше, Яремчук навіть не потрапив у першочергову заявку Олімпіакоса на Лігу Європи. Втім пізніше тренера було звільнено, а новим коучем став Іманоль Альгуасіль.

Саме при ньому Яремчук став потрапляти у заявки на матч та виходити на поле. А травма Ель-Каабі дозволила клубу замінити мароканця в єврокубковій заявці саме на нашого нападника.

Нагадаємо, що вже за тиждень розпочнеться збір національної команди України, куди Яремчук отримав виклик. До слова, влітку клуб змінив ще один гравець збірної України Віктор Циганков.

Вінгер залишив Жирону, яка вилетіла в Сегунду, та став футболістом Аякса. А минулими вихідними Циганков відзначився першим голом за амстердамців, засмутивши Віллем ІІ.