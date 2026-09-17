Особый интерес вызывал греческий Олимпиакос, за который выступает Роман Яремчук. Смена тренера пошла на пользу украинскому нападающему, сообщает 24 Канал.

Как забил Яремчук

Роман сыграл уже третий матч в этом сезоне и помог грекам успешно стартовать в Лиге Европы. В первом туре Олимпиакос играл против польской Ягеллонии.

Соперник вышел вперед на 20-й минуте, но перед перерывом Гонсалес сравнял счет. Встреча приближалась к ничьей, но ключевым стал выход Яремчука в середине второго тайма.

Именно украинцу удалось забить победный гол в ворота Ягеллонии. На 84-й минуте Яремчук откликнулся на подачу Фройлера и головой пробил вратаря поляков.

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Это был всего лишь третий матч Романа в этом сезоне и его первый гол. В начале сезона команду тренировал Хосе Луис Мендилибар, который не доверял украинцу.

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Что изменилось в Олимпиакосе

Более того, Яремчук даже не попал в первоочередную заявку Олимпиакоса на Лигу Европы. Впрочем, позже тренера уволили, а новым наставником стал Иманоль Альгуасиль.

Именно при нем Яремчук стал попадать в заявки на матч и выходить на поле. А травма Эль-Кааби позволила клубу заменить марокканца в еврокубковой заявке именно на нашего нападающего.

Напомним, что уже через неделю начнется сбор национальной сборной Украины, куда Яремчук получил вызов. К слову, летом клуб сменил еще один игрок сборной Украины Виктор Цыганков.

Вингер покинул Жирону, которая вылетела в Сегунду, и стал футболистом Аякса. А в минувшие выходные Цыганков отличился первым голом за амстердамцев, огорчив Виллем II.