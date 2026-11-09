Скончался бывший игрок сборной Украины и воин Ярослав Полежаев

Бывший игрок сборной Украины по ампфутболу Ярослав Полежаев скончался в возрасте 30 лет. Спортсмен защищал Украину на фронте, где получил тяжелое ранение.

Трагическую новость сообщила команда Колос-Буревий на своей странице в фейсбуке. У Ярослава остались жена и маленькая дочь.

Что известно о Ярославе Полежаеве

Ярослав Полежаев родился 13 ноября 1995 года в селе Катериновка недалеко от Марьинки в Донецкой области. В мирное время увлекался футболом и занимался в детско-юношеской спортивной школе Угледара.

Впервые его мобилизовали в 2016 году. Тогда он проходил военную службу под Мариуполем.

После начала полномасштабного вторжения России в марте 2022 года Полежаев вновь встал на защиту Украины. Он попал в 23-й отдельный мотопехотный батальон "Хортица", где служил разведчиком с позывным "Якудза".

В июле 2023 года вблизи Лимана Ярослав получил тяжелое ранение. В результате ему ампутировали правую ногу.

После ампутации он вернулся к футболу и играл за сборную Украины

Несмотря на тяжелое испытание, Полежаев нашел в себе силы вернуться к любимому делу. Он начал выступать в ампфутболе – разновидности футбола для людей с ампутациями конечностей.

На официальном уровне Ярослав представлял донецкую команду Шахтер-Сталеви, а впоследствии присоединился к Колос-Буревий из Киевской области.

В 2024 году футболист получил вызов в национальную сборную Украины по ампфутболу. В составе Колос-Буревий он также принимал участие в матчах чемпионата Украины 2026 года.

28 октября 2026 года жизнь Ярослава Полежаева оборвалась. Коллектив Колос-Буревия выразил соболезнования родным и близким футболиста.

Напомним, в октябре этого года подтвердилась гибель бывшего полузащитника сборной Украины Романа Максимюка, который долгое время считался пропавшим без вести.